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В Азербайджане обеспечили жильем 283 человека, оставшихся без попечения родителей

В Азербайджане обеспечили жильем 283 человека, оставшихся без попечения родителей За последние пять лет в Азербайджане 283 гражданина, потерявших родителей и лишенных родительской опеки, были обеспечены жильем.
Социальная защита
30 июня 2025 г. 11:18
В Азербайджане обеспечили жильем 283 человека, оставшихся без попечения родителей

За последние пять лет в Азербайджане 283 гражданина, потерявших родителей и лишенных родительской опеки, были обеспечены жильем.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Агентства социальных услуг при Министерстве труда и социальной защиты населения Вугар Бехбудов на пресс-конференции, приуроченной к 5-летию ведомства.

По его словам, за указанный период социальные услуги были также оказаны лицам старше 65 лет:
"3 580 гражданам были предоставлены мобильные услуги на дому. Среди них есть и столетние".

Бехбудов добавил, что в 2023–2025 годах 844 человека, находящиеся на финальном этапе отбывания наказания (за три месяца до освобождения), прошли мероприятия по социальной адаптации.

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Версия на азербайджанском языке Son beş ildə valideynlərini itirmiş, valideyn himayəsindən məhrum olmuş 283 nəfərə ev verilib

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