В Азербайджане объявлен конкурс короткометражных фильмов "Не кури, сними фильм!"

Баку. 31 января. REPORT.AZ/ Информационное Агентство Report, киностудия Cinemazadeh, Baku Media Center, сеть кинотеатров CinemaPlus, компания телерадиовещания "Азад Азербайджан" и телеканал CBC в связи с пропагандой здорового образа жизни объявляют конкурс короткометражных фильмов на тему "Не кури, сними фильм!".

По условиям конкурса:

1. На конкурс принимаются только завершенные фильмы, охватывающие тему ограничения использования табачных изделий в общественных местах;

2. На конкурс принимаются оригинальные работы авторов фильмов;

3. Фильмы принимаются с 31 января 2018 года до 30 марта 2018 года. Имена победителей будут объявлены во время торжественной церемонии 7 апреля 2018 года. Организаторы имеют право менять крайние сроки в зависимости от объема представленных работ;

4. Один автор может предоставить любое количество фильмов;

5. Хронометраж фильмов не должен превышать 5 минут. После загрузки фильма на сайты youtube.com или vimeo.com, ссылка вместе с контактными данными автора должна быть отправлена по электронному адресу info@report.az.

6. С точки зрения формата и технических характеристик (цвет, звук, частота кадров, размер кадров и т.д) съемки фильмов нет никаких ограничений;

7. На конкурс принимаются фильмы только на азербайджанском языке;

8. В конкурсе могут принять участие авторы любого возраста;

9. Представляя фильм на конкурс автор подтверждает, что исключительное авторское право принадлежит только ему и права какой-либо третьей стороны не нарушаются.

10. Имена победителей будут объявлены на сайте Report.az, принадлежащем Информационному Агентству Report. Организаторы не комментируют фильмы, не отобранные жюри конкурса;

11. Представляя фильм на конкурс участник гарантирует внимательное ознакомление и согласие с условиями конкурса.

Соответствующие условиям конкурса видео будут представлены жюри, состоящему из известных кинорежиссеров, актеров, общественных деятелей, журналистов, представителей неправительственных организаций, осуществляющих деятельность по пропаганде здорового образа жизни, без представления имен авторов. Жюри будут самостоятельно оценивать короткометражные фильмы.

Победитель конкурса получит 3 000 манатов, экранная работа занявшая 2-ое место - 2 000 манатов, обладатель 3-го места - 1 000 манатов.

Победители конкурса будут объявлены 7 апреля 2018 года.

Отметим, что президент Ильхам Алиев подписал закон "Об ограничении использования табачных изделий". Этот закон определяет правовую основу охраны здоровья населения, пропаганду здорового образа жизни, здорового роста и развития детей и молодежи, профилактику пристрастия к вредным привычкам, использования табачных изделий и деятельности по уменьшению вредного воздействия табачного дыма на окружающую среду.