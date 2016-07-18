​В Азербайджане новорожденным даны имена Месси, Роналдо, Зидан – СПИСОК

Баку. 18 июля. REPORT.AZ/ За последние пять лет в Азербайджане большому числу новорожденных дали имена и фамилии известных футболистов.

Как сообщили Report в министерстве юстиции, среди них преобладают имена турецких футболистов.

За этот период 228 новорожденных названы именами Айхан, 131 – Арда, 16 – Гасан. В то же время 1 новорожденный назван именем Месси, 1 – Роналдо, 1 – Дарио, 6 – Алекс.

В целом, за последние пять лет новорожденные названы именами Фатех (889), Хакан (21), Зидан (2), Сабри (2), Георгий (1), Гамид (4), Халил (2) Айхан (228), Нихат (2729), Тайфун (22), Умит (12), Тайфур (4), Али (225), Волкан (2), Синан (405), Мехмет (21), Неджати (16).

Также немало новорожденных в Азербайджане получили составные имена. Так, среди них распространены такие имена, как Фатехахмед, Фатехджафар, Фатехджахан, Фатех Эдвард, Ардан, Ардаджан, Арда Фуркан, Арда Али, Гасанберкан, Гасан Джибирва, Гасан Эмир, Хакан Эрен, Хакан Эмин, Нихатбей, Нихатджан, Алекса, Синан Мете, Мехмет Али, Мехмет Сабри, Мехмет Масуд, Мехмет Онур и др.