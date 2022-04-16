В Азербайджане некоторым лицам могут увеличить пенсии

Неиспользованный пенсионный капитал умершего в Азербайджане будет учитываться при определении трудовой пенсии по случаю потери главы семьи.
Это позволит пересчитать неиспользованный пенсионный капитал, накопленный умершим после выхода на пенсию, и увеличить размер пенсии семье по случаю потери кормильца.
При этом, в случае смерти пенсионера и последующего права членов семьи на получение пенсии по случаю потери главы семьи, размер страховой части пенсии будет индексироваться в течение этого периода, а страховая часть пенсии за потерю главы семьи будет учитываться по более высокой сумме.