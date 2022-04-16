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В Азербайджане некоторым лицам могут увеличить пенсии

В Азербайджане некоторым лицам могут увеличить пенсии Неиспользованный пенсионный капитал умершего в Азербайджане будет учитываться при определении трудовой пенсии по случаю потери главы семьи.
Социальная защита
16 апреля 2022 г. 22:17
В Азербайджане некоторым лицам могут увеличить пенсии

Неиспользованный пенсионный капитал умершего в Азербайджане будет учитываться при определении трудовой пенсии по случаю потери главы семьи.

Как передает Report, в связи с этим вносятся изменения в закон "О трудовых пенсиях".

Это позволит пересчитать неиспользованный пенсионный капитал, накопленный умершим после выхода на пенсию, и увеличить размер пенсии семье по случаю потери кормильца.

При этом, в случае смерти пенсионера и последующего права членов семьи на получение пенсии по случаю потери главы семьи, размер страховой части пенсии будет индексироваться в течение этого периода, а страховая часть пенсии за потерю главы семьи будет учитываться по более высокой сумме.

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Версия на азербайджанском языке Vəfat edən şəxsin istifadə olunmamış pensiya kapitalı ilə bağlı yenilik

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