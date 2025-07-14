В Азербайджане не обсуждаются поправки в законодательство о порядке расчета пенсий военнослужащих

Проект поправок в законодательство о порядке расчета пенсий военнослужащих не обсуждается.

Проект поправок в законодательство о порядке расчета пенсий военнослужащих не обсуждается.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения.

Отмечено, что мероприятия, проводимые с целью дальнейшего усиления социальной защиты военнослужащих, являются одним из приоритетов правительства. "Однако в настоящее время проекты поправок в законодательство о порядке расчета пенсий для этой категории не обсуждаются", - отметили в ведомстве.

В министерстве добавили, что социальное обеспечение военнослужащих, в том числе уволенных в запас, всегда находится в центре внимания государства, и меры в данном направлении будут продолжены в предстоящий период.

Отметим, что высказываются мнения о внесении изменений в законодательство о порядке исчисления пенсий для группы военнослужащих. Согласно утверждениям, при выходе на пенсию военнослужащих надбавки, полученные ими во время военной службы, не будут учитываться при расчете размера их пенсии, соответственно, размер пенсии якобы будет ниже.