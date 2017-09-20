В Азербайджане назван возраст, в котором чаще всего люди уходят из жизни

Баку. 20 сентября. REPORT.AZ/ В Азербайджане возрастная статистика лиц, скончавшихся в прошлом году, в основном составляет 75-79 лет.

Как сообщили Report в Госкомстате, в прошлом году в указанном возрасте скончались 9180 человек.

Наиболее низкий показатель смертности в прошлом году зарегистрирован среди лиц в возрасте 10-14 лет (174).

Кроме того, в прошлом году статистика лиц, умерших в возрасте 80-84 года, составила 8616, старше 85 лет - 7305, в возрасте 65-69 лет - 5357, а 55-59 лет - 5010.

Статистика лиц, скончавшихся в возрасте 50-54 года, почти совпадает с показателем смертности в возрасте 70-74 года.

Таким образом, в прошлом году в возрасте 50-54 года в Азербайджане скончались 3454, а 70-74 года - 3874 человека.

В целом в прошлом году по стране ушли из жизни 56648 человек, 29924 из которых мужчины, а 26724 - женщины.