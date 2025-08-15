В Азербайджане насчитывается 1 млн 103 тыс. 300 пенсионеров

На 1 июля 2025 года в Государственном фонде социальной защиты Азербайджана зарегистрировано 1 млн 103 тыс. 300 пенсионеров, что составляет 10,8% населения страны.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, 64,6% из них получают пенсию по возрасту, 23% - по инвалидности, а 12,4% - в связи с потерей главы семьи.

Среднемесячный размер назначенных пенсий увеличился на 9,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 8,4% по сравнению с началом текущего года, составив 538,1 маната и 49% от среднемесячной заработной платы.

В январе-июне текущего года объем средств, направленных на финансирование пенсий и пособий, увеличился на 9,5% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, составив 3 млрд 628 млн 100 тыс. манатов. Расходы на пенсионное обеспечение составили 97,8% израсходованных средств.