В Азербайджане начинается новая эра в сфере защиты авторских прав

Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ Разработана система в связи с применением контрольных марок (голограмм) на продукции, содержащей произведения, защищенные авторскими правами и другими смежными правами. В настоящее время ведутся переговоры со службой "ASAN xidmət" в связи с применением механизма онлайн-заказов.

Об этом на запрос Report сообщили из отдела регистрации и прав произведений Агентства по авторским правам.

Согласно информации, Центр обеспечения прав интеллектуальной собственности при Агентстве по авторским правам оснащен техническим оборудованием, необходимым для печати контрольных марок: "Одной из причин, задерживающих работу по применению контрольных марок (голограмм), были техническое оборудование и специальное программное обеспечение, регулирующее их работу. В этих целях в прошлом году были приглашены специалисты из Украины и проведены тренинги для всех работников центра".

В Агентстве также отметили, что в республике уже начат процесс отправки писем для заказов производителям аудиовизуальных произведений и фонограмм, юридическим владельцам компьютерных программ, издателям информационных сборников и книг и другим объектам авторских прав.