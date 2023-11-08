В Азербайджане начались пятидневные праздничные каникулы.
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Таким образом, 8, 9, 10, 11 и 12 ноября будут в Азербайджане нерабочими днями. Очередная рабочая неделя начнется 13 ноября.
Отметим, что 8 ноября в Азербайджане отмечается День Победы.
Распоряжением президента Ильхама Алиева от 3 декабря 2020 года в целях увековечивания Победы Азербайджана в Отечественной войне было принято решение ежегодно отмечать 8 ноября как День Победы.
9 ноября отмечается в Азербайджане как День Государственного флага.