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В Азербайджане начались пятидневные праздничные каникулы

В Азербайджане начались пятидневные праздничные каникулы В Азербайджане начались пятидневные праздничные каникулы.
Социальная защита
8 ноября 2023 г. 00:01
В Азербайджане начались пятидневные праздничные каникулы

В Азербайджане начались пятидневные праздничные каникулы.

Как сообщает Report, в соответствии с постановлением Кабинета министров, в целях обеспечения последовательности рабочих и выходных дней пятница 10 ноября 2023 года была объявлена нерабочим днем, а прошлая суббота, 4 ноября - рабочим.

Таким образом, 8, 9, 10, 11 и 12 ноября будут в Азербайджане нерабочими днями. Очередная рабочая неделя начнется 13 ноября.

Отметим, что 8 ноября в Азербайджане отмечается День Победы.

Распоряжением президента Ильхама Алиева от 3 декабря 2020 года в целях увековечивания Победы Азербайджана в Отечественной войне было принято решение ежегодно отмечать 8 ноября как День Победы.

9 ноября отмечается в Азербайджане как День Государственного флага.

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