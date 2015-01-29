​В Азербайджане наблюдается снижение динамики инвалидности за последний год

Баку. 29 января. REPORT.AZ/ В результате усиления контроля над обеспечением прозрачности медико-социальной экспертизы со стороны министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана (МТСЗН) за последний год снизилась численность лиц с первичной и повторной инвалидностями. Об этом сообщили Report в отделе по связям с общественностью министерства.

Так, в прошлом году число лиц, впервые признанных инвалидами, снизилось на 7 664 человек по сравнению с 2013 годом. За отчетный период также наблюдается снижение числа повторно признанных инвалидами лиц на 3 937 человек.

В целом, показатель полной реабилитации вырос с 2,9% до 3,8%, частичной реабилитации - с 0,7% до 2,7%. За этот период 7 837 человек прошли реабилитацию в реабилитационно-лечебных учреждениях. Со стороны министерства 76 лиц с инвалидностью и 85 детей с ограниченными возможностями отправлены для прохождения курса лечения в специализированные центры реабилитации в зарубежных странах.