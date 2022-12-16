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В Азербайджане будут проиндексированы все пенсии

В Азербайджане будут проиндексированы все пенсии С начала 2023 года рост на основе индексации охватит все пенсии.
Социальная защита
16 декабря 2022 г. 10:24
В Азербайджане будут проиндексированы все пенсии

С начала 2023 года в Азербайджане будут проиндексированы все пенсии.

Как сообщает Report, информацию об этом распространило министерство труда и социальной защиты населения.

Отмечается, что утвержденный президентом Ильхамом Алиевым новый закон о внесении поправки в закон АР "О трудовых пенсиях" является очередным шагом по усилению социальной защиты пенсионеров.

Новый закон обеспечивает единый, равный подход для увеличения всех видов пенсий путем индексации.

Если ранее пенсии пенсионеров, получающих надбавку за служебный стаж (госслужащие, военные и лица со специальными должностями), росла при росте зарплат в прежней сфере их занятости, впредь эти пенсии, как и другие, будут индексироваться и расти в начале каждого года. В итоге пенсия этих граждан будет расти ежегодно.

С другой стороны, ежемесячные 10%, выплачиваемые получающим пенсию на особых условиях, и сумма, приходящаяся на каждый месяц (16,67 манатов в месяц) от 200 манатов финансовой помощи, выплачиваемых ежегодно пенсионерам, получающим пенсию на общих условиях, с 1 января 2023 года войдут в состав их пенсии. После этого окончательные размеры пенсий будут проиндексированы и увеличены в соответствии с годовым темпом роста среднемесячной номинальной заработной платы за 2022 год.

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Версия на азербайджанском языке İndeksləşdirmə əsasında artım gələn ilin əvvəlindən bütün pensiyalara şamil olunacaq

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