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В Азербайджане на более чем 160 тысяч детей выплачиваются алименты 

В Азербайджане на более чем 160 тысяч детей выплачиваются алименты  15:33
Социальная защита
16 декабря 2021 г. 16:03
В Азербайджане на более чем 160 тысяч детей выплачиваются алименты 

“В исполнительном производстве находится более 700 тысяч исполнительных документов, и более 100 тысяч из них связаны с требованием алиментов".

Как сообщает Report, об этом заявила ведущий советник аналитико-контрольного отдела Главного управления исполнения Министерства юстиции Кямаля Ахмедова.

По ее словам, число подобных дел растет с каждым годом: “Количество детей в делах об алиментных обязательствах превышает 160 тысяч. Если в 2009 году количество исполнительных документов по алиментам составляло более 25 тысяч, то за последние два года увеличилось в 4 раза. За последние полтора года взыскателям алиментов было выплачено более 130 миллионов манатов”.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda 160 mindən çox uşağa görə aliment ödənilir

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