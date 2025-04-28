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В Азербайджане могут ввести почасовую систему оплаты труда

В Азербайджане могут ввести почасовую систему оплаты труда В Азербайджане будет введена почасовая система оплаты труда
Социальная защита
28 апреля 2025 г. 15:01
В Азербайджане могут ввести почасовую систему оплаты труда

Министерство труда и социальной защиты населения работает над примерно 200 поправками в Трудовой кодекс.

Как сообщает Report, об этом заявил глава ведомства Анар Алиев на конференции, посвященной 28 апреля - Всемирному дню охраны труда и 120-летию "Мазутной Конституции" - первого коллективного соглашения по трудовым отношениям на Востоке.

"В основном поправки касаются регулирования удаленной работы, введения почасовой системы оплаты труда, равной оплаты за труд равной ценности, положений об устранении дискриминации в отношении работников с семейными обязанностями и женщин и т. д.", - добавил он.

Алиев подчеркнул, что министерство постоянно принимает меры по улучшению трудовых отношений.

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Версия на английском языке Hourly wage system may be introduced in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Əmək Məcəlləsinə dəyişikliklər ediləcək, saatlıq əməkhaqqı sistemi tətbiq olunacaq

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