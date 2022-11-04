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В Азербайджане могут ликвидировать понятие критерия нужды

В Азербайджане могут ликвидировать понятие критерия нужды В Азербайджане может быть ликвидировано понятие критерия нужды.
Социальная защита
4 ноября 2022 г. 17:45
В Азербайджане могут ликвидировать понятие критерия нужды

В Азербайджане может быть ликвидировано понятие критерия нужды.

Как сообщает Report, об этом министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев сказал в ответ на предложения, озвученные на совместных заседаниях комитетов Милли Меджлиса по молодежи и спорту, труду и социальной политике, аграрной политике, региональным вопросам и природным ресурсам, энергетике и экологии, состоявшихся 4 ноября.

Министр отметил, что уже в госбюджете на следующий год это будет достигнуто: "Уравнивание прожиточного минимума и критерия нужды является одной из стоящих перед нами целей: Мы будем решать это и на законодательном уровне для последовательного обеспечения. Также будут разработаны соответствующие нормативно-правовые акты. Мы думаем, что постепенно выведем понятие критерия нужды из оборота, и работа будет строиться на прожиточном минимуме".

Что касается повышения размера минимальной пенсии, Сахиль Бабаев отметил, что это является составной частью реализуемого плана многогранной реформы: "Если в 2019 году размер минимальной пенсии составлял 160 манатов, то сегодня он составляет 240 манатов. Однако эта сумма для новых пенсионеров. Однозначно хочу сказать, что повышение размера минимальной пенсии всегда находится на повестке дня. На уровне правительства проводятся подробные исследования, разрабатываются предложения".

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