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В Азербайджане примут минимальный уровень учетной нормы жилплощади на человека

В Азербайджане примут минимальный уровень учетной нормы жилплощади на человека Кабинет министров прокомментировал проблемы в связи с учетной нормой на человека при постановке на очередь за жильем.
Социальная защита
10 марта 2022 г. 11:11
В Азербайджане примут минимальный уровень учетной нормы жилплощади на человека

Кабинет министров прокомментировал проблемы в связи с учетной нормой на человека при постановке на очередь за жильем.

Как передает Report, в отчете правительства за 2021 год отмечается, что подготовлены и согласованы с соответствующими госорганами проекты решений Кабинета министров и других серьезных нормативно-правовых актов касательно применения Жилищного кодекса, рассматриваются окончательные варианты.

Отмечается, что соответствующим решение Кабинета министров утверждена учетная норма выделения жилой площади Государственного жилищного фонда на основании договора социальной аренды, установлены 16 квадратных метров на человека.

В то же время, в соответствующем проекте "Об установлении учетной нормы для целей обеспечения жилыми площадями государственного жилищного фонда" минимальный уровень учетной нормы жилплощади предусмотрен в размере 12 квадратных метров на человека, ожидается, что он будет принят в ближайшее время.

"Признание граждан лицами, нуждающимися в улучшении социально-бытовых условий, и постановка их в очередь согласно статье 51.3 Жилищного кодекса относится к полномочиям соответствующих органов исполнительной власти по месту жительства.

Также соответствующими распоряжениями президента об улучшении социально-бытовых условий лиц, ставших инвалидами в связи с защитой территориальной целостности, независимости и конституционного строя Азербайджана, и семей шехидов в 2021-2025 годах планируется поэтапное обеспечение жильем или индивидуальными домами лиц, инвалидность которых установлена в связи с защитой территориальной целостности, независимости и конституционного строя страны, и семей шехидов", - говорится в отчете.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda yaşayış sahəsinin uçot normasının minimal səviyyəsi adambaşına 12 kvadratmetr olacaq

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