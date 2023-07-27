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В Азербайджане минимальный и среднемесячный размер трудовых пенсий увеличен до 433,3 манатов

В Азербайджане минимальный и среднемесячный размер трудовых пенсий увеличен до 433,3 манатов В этом году минимальный и среднемесячный размер трудовых пенсий в Азербайджане увеличился до 433,3 манатов.
Социальная защита
27 июля 2023 г. 12:36
В Азербайджане минимальный и среднемесячный размер трудовых пенсий увеличен до 433,3 манатов

В этом году минимальный и среднемесячный размер трудовых пенсий в Азербайджане увеличился до 433,3 манатов.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Государственного фонда социальной защиты (ГФСЗ) Гималай Мамишов на брифинге, посвященном итогам деятельности за 6 месяцев этого года.

Он отметил, что за отчетный период среднемесячный размер трудовой пенсии по возрасту увеличился до 466,1 маната: "По сравнению с прошлым годом был зафиксирован рост на 16.4%. А коэффициент замещения достиг 47.2%".

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda əmək pensiyalarının minimum və orta aylıq məbləği 433,3 manata yüksəlib

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