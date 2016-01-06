В Азербайджане ликвидируется Медико-социальная экспертная комиссия

Баку. 6 января. REPORT.AZ/ Медико-социальные экспертные комиссии, функционирующие в районах Азербайджана, могут быть ликвидированы.

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции заявил министр труда и социальной защиты Салим Муслимов.

По его словам, в министерстве проводится работа в этом направлении: "Согласно новому пилотному проекту, осуществленному в министерстве в прошлом месяце, самоутвердились передвижные комиссии. Обследования в связи с инвалидностью в Азербайджане будут проводить передвижные комиссии".