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    В Азербайджане ликвидируется Медико-социальная экспертная комиссия

    Обследования в связи с инвалидностью будут проводить передвижные комиссии

    Баку. 6 января. REPORT.AZ/ Медико-социальные экспертные комиссии, функционирующие в районах Азербайджана, могут быть ликвидированы.

    Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции заявил министр труда и социальной защиты Салим Муслимов. 

    По его словам, в министерстве проводится работа в этом направлении: "Согласно новому пилотному проекту, осуществленному в министерстве в прошлом месяце, самоутвердились передвижные комиссии. Обследования в связи с инвалидностью в Азербайджане будут проводить передвижные комиссии".

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