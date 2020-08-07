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В Азербайджане ликвидирована единовременная выплата для 13 тыс. человек

В Азербайджане ликвидирована единовременная выплата для 13 тыс. человек Выяснилось, что из них примерно у 3 тыс. были обнаружены различные источники дохода
Социальная защита
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7 августа 2020 г. 13:30
В Азербайджане ликвидирована единовременная выплата для 13 тыс. человек

"В стране примерно для 13 тыс. человек ликвидирована возможность воспользоваться в дальнейшем единовременной выплатой в размере 190 манатов".

Как передает Report, об этом на пресс-конференции заявил министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев.

По его словам, из них примерно у 3 тыс. были обнаружены различные источники дохода: "Получившие выплату лица, о которых в соцсетях распространилась информация, получили выплату в том месяце, потому что это было их право. Однако в последующие месяцы поддержка приостановилась".

С.Бабаев сказал, что были еще 10 тыс. человек, выплаты которым приостановили: "Сюда входят люди, которые нашли работу и подписали трудовые договора. Для нашедших общественную работу после получения выплаты в последующие месяцы выплаты приостановились. С другой стороны, после активизации системы СМС-разрешений работающие нелегально были вынуждены подписать трудовые договора.

Таким образом 10 тыс. человек по причине трудового договора отстранились от единовременной выплаты".

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda 13 min şəxsin birdəfəlik ödəməsi ləğv edilib

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