В Азербайджане шумящие в квартире лица будут штрафоваться на крупную сумму

Баку. 11 декабря. REPORT.AZ/ В Азербайджане увеличиваются штрафы в отношении лиц, шумящих в квартире.

Как сообщает Report, вопрос увеличения штрафов отражен в новом Кодексе административных правонарушений.

Согласно проекту, за шум, громкое пение, исполнение на музыкальных инструментах, высокий звук телевизора, радиоприемников, магнитофонов и другой аппаратуры, бытовой шум в квартирах, подъездах и во дворах жилых домов, на улице, в зонах отдыха и других общественных местах с 24:00 до 7:00 физические лица будут штрафоваться от 300 до 400 манатов, а должностные лица - от 2500 до 3500 манатов.

Напомним, что в настоящее время за подобное правонарушение делается предупреждение или назначается штраф от 30 до 50 манатов.

Отметим, что новый Кодекс административных правонарушений находится в форме проекта. Если проект будет принят в Милли Меджлисе, то вступит в силу 1 мая 2016 года.