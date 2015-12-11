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    В Азербайджане шумящие в квартире лица будут штрафоваться на крупную сумму

    Физические лица будут штрафоваться от 300 до 400 манатов, а должностные лица - от 2500 до 3500 манатов

    Баку. 11 декабря. REPORT.AZ/ В Азербайджане увеличиваются штрафы в отношении лиц, шумящих в квартире.

    Как сообщает Report, вопрос увеличения штрафов отражен в новом Кодексе административных правонарушений. 

    Согласно проекту, за шум, громкое пение, исполнение на музыкальных инструментах, высокий звук телевизора, радиоприемников, магнитофонов и другой аппаратуры, бытовой шум в квартирах, подъездах и во дворах жилых домов, на улице, в зонах отдыха и других общественных местах с 24:00 до 7:00 физические лица будут штрафоваться от 300 до 400 манатов, а должностные лица - от 2500 до 3500 манатов.

    Напомним, что в настоящее время за подобное правонарушение делается предупреждение или назначается штраф от 30 до 50 манатов.

    Отметим, что новый Кодекс административных правонарушений находится в форме проекта. Если проект будет принят в Милли Меджлисе, то вступит в силу 1 мая 2016 года. 

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