В Азербайджане кафе и рестораны открываются с 1 февраля

Об этом говорится в решении оперативного штаба при Кабинете министров

С 00:00 1 февраля на территории Азербайджана возобновляется обслуживание клиентов на местах в объектах общественного питания, а также ресторанах, кафе, чайных и других подобных заведениях. Обслуживание будет осуществляться с 06:00 до 00:00.

Как сообщает Report, об этом говорится в решении оперативного штаба при Кабинете министров в связи со смягчением карантинного режима.

Было отмечено, что в сферах работ и услуг, деятельность которых разрешена, должны строго соблюдаться ограничения и требования, установленные соответствующими постановлениями Кабинета министров в связи с периодом пандемии.