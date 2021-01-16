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В Азербайджане кафе и рестораны открываются с 1 февраля

В Азербайджане кафе и рестораны открываются с 1 февраля Об этом говорится в решении оперативного штаба при Кабинете министров
Социальная защита
16 января 2021 г. 11:30
В Азербайджане кафе и рестораны открываются с 1 февраля

С 00:00 1 февраля на территории Азербайджана возобновляется обслуживание клиентов на местах в объектах общественного питания, а также ресторанах, кафе, чайных и других подобных заведениях. Обслуживание будет осуществляться с 06:00 до 00:00.

Как сообщает Report, об этом говорится в решении оперативного штаба при Кабинете министров в связи со смягчением карантинного режима.

Было отмечено, что в сферах работ и услуг, деятельность которых разрешена, должны строго соблюдаться ограничения и требования, установленные соответствующими постановлениями Кабинета министров в связи с периодом пандемии.

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Версия на английском языке Cafes and restaurants to open on February 1
Версия на азербайджанском языке Fevralın 1-dən kafe və restoranlar açılır

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