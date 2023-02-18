О нас

В Азербайджане изменился порядок перерасчета трудовых пенсий

В Азербайджане изменился порядок перерасчета трудовых пенсий В Азербайджане внесены изменения в порядок перерасчета и перевода трудовых пенсий из одного вида в другой.
Социальная защита
18 февраля 2023 г. 16:32
В Азербайджане изменился порядок перерасчета трудовых пенсий

В Азербайджане внесены изменения в порядок перерасчета и перевода трудовых пенсий из одного вида в другой.

Как сообщает Report, премьер-министр Али Асадов подписал постановление о внесении изменений в "Порядок назначения, начисления, перерасчета, перевода из одного вида в другой и выплаты трудовых пенсий".

Согласно поправке, расширен перечень случаев перерасчета трудовых пенсий.

Так, трудовые пенсии будут пересчитываться при повторном поступлении на военную службу лиц, которым была назначена трудовая пенсия по возрасту в качестве военнослужащих, согласно статье 9.6 закона, а также в случаях, предусмотренных статьей 18.2 закона.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Əmək pensiyalarının yenidən hesablanması qaydası dəyişib

Самое важное

В Мюнхене состоялась встреча президента Ильхама Алиева с министром обороны Израиля
ФотоВ Мюнхене состоялась встреча президента Ильхама Алиева с министром обороны Израиля
17 февраля 2023 г. 23:39
Президент Ильхам Алиев встретился в Мюнхене с президентом Конференции европейских раввинов
ФотоПрезидент Ильхам Алиев встретился в Мюнхене с президентом Конференции европейских раввинов
17 февраля 2023 г. 23:28
В Мюнхене состоялась встреча президента Ильхама Алиева с президентом Совета Европейского Союза
В Мюнхене состоялась встреча президента Ильхама Алиева с президентом Совета Европейского Союза
17 февраля 2023 г. 21:11
Из Турции эвакуированы 565 граждан Азербайджана
Из Турции эвакуированы 565 граждан Азербайджана
17 февраля 2023 г. 17:45
МККК вновь подтвердил, что Лачынская дорога открыта для гуманитарных целей
МККК вновь подтвердил, что Лачынская дорога открыта для гуманитарных целей
17 февраля 2023 г. 15:29
Военная прокуратура: 12 виновных в совершении геноцида в Гарадаглы объявлены в международный розыск
Военная прокуратура: 12 виновных в совершении геноцида в Гарадаглы объявлены в международный розыск
17 февраля 2023 г. 13:02
Обнародован объем помощи, направленной МЧС Азербайджана в Турцию
Обнародован объем помощи, направленной МЧС Азербайджана в Турцию
17 февраля 2023 г. 10:47
Президент Азербайджана поздравил литовского коллегу
Президент Азербайджана поздравил литовского коллегу
16 февраля 2023 г. 11:46
По поручению Мехрибан Алиевой в Турцию вылетел еще один самолет с гумпомощью
ФотоПо поручению Мехрибан Алиевой в Турцию вылетел еще один самолет с гумпомощью
16 февраля 2023 г. 10:06
По указанию Мехрибан Алиевой в Турцию вылетел еще один самолет с гумпомощью
ФотоПо указанию Мехрибан Алиевой в Турцию вылетел еще один самолет с гумпомощью
15 февраля 2023 г. 18:46

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi