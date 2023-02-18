В Азербайджане изменился порядок перерасчета трудовых пенсий

В Азербайджане внесены изменения в порядок перерасчета и перевода трудовых пенсий из одного вида в другой.

В Азербайджане внесены изменения в порядок перерасчета и перевода трудовых пенсий из одного вида в другой.

Как сообщает Report, премьер-министр Али Асадов подписал постановление о внесении изменений в "Порядок назначения, начисления, перерасчета, перевода из одного вида в другой и выплаты трудовых пенсий".

Согласно поправке, расширен перечень случаев перерасчета трудовых пенсий.

Так, трудовые пенсии будут пересчитываться при повторном поступлении на военную службу лиц, которым была назначена трудовая пенсия по возрасту в качестве военнослужащих, согласно статье 9.6 закона, а также в случаях, предусмотренных статьей 18.2 закона.