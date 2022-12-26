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В Азербайджане излишне выплаченная до 2020 года пенсия не будет подлежать возврату

В Азербайджане излишне выплаченная до 2020 года пенсия не будет подлежать возврату В Азербайджане излишне выплаченная до 2020 года пенсия не будет подлежать возврату.
Социальная защита
26 декабря 2022 г. 12:25
В Азербайджане излишне выплаченная до 2020 года пенсия не будет подлежать возврату

В Азербайджане излишне выплаченная до 2020 года пенсия не будет подлежать возврату.

Как передает Report, об этом сообщил член комитета по труду и социальной политике Милли Меджлиса Вугар Байрамов.

По его словам, сегодня на очередном заседании комитета по труду и социальной политике парламента во втором чтении был обсужден проект поправок в закон "О трудовых пенсиях". Поправки предусматривают применение временной амнистии при вычете суммы излишне выплаченной трудовой пенсии и доплаты к трудовой пенсии. Согласно правилам, эта сумма удерживается на основании решения органа, устанавливающего трудовую пенсию, с согласия трудового пенсионера или же в судебном порядке. Согласно поправкам, возврату подлежит только излишняя сумма, выплаченная за последние 3 года.

При этом она не может быть меньше 10 процентов и больше 20 процентов от суммы, выплачиваемой пенсионеру ежемесячно.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda pensiyaçılara 2020-ci ildən əvvəl verilən artıq ödənişlər geri alınmayacaq

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