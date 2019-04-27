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Гурбан Етирмишли: В Азербайджане истек срок эксплуатации ряда сейсмостанций

В Азербайджане истек срок эксплуатации ряда сейсмостанций

"В Азербайджане истек срок эксплуатации некоторых сейсмических станций".

Об этом Report сказал директор Республиканского центра сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана Гурбан Етирмишли.

По его словам, срок эксплуатации сейсмических станций, приобретенных в 2003 году, истек: "Мы их просто используем с осторожностью. Поэтому в ближайшем будущем мы планируем обновить сейсмические станции. Наша цель разместить по всей территории республики GPS-станции. В связи с этим мы обратились в соответствующие структуры с письмом. В работе станций последней модели, приобретенных в 2010, 2012 и 2013 годах, нет никаких проблем".

По словам Г.Етирмишли, сегодня в Азербайджане функционируют 62 сейсмические станции: "Сейчас на территории республики в целом имеются 24 GPS (Геофизические и Геодинамические исследования) станции. Эти станции функционируют вместе с комплексными станциями. Сейсмологические исследования осуществляются на основании онлайн-сети наблюдения, состоящей из 35-телеметрических сейсмических станций. На пограничной территории с Грузией установлены 3 сейсмические станции".

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