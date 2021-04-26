В Азербайджане инвалидам Чернобыля предоставили квартиры

Министерство труда и социальной защиты населения (МТСЗН) предоставило 30 квартир в жилом комплексе Рамана гражданам, ставшим инвалидами в результате ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС.

Министерство труда и социальной защиты населения (МТСЗН) предоставило 30 квартир в жилом комплексе Рамана гражданам, ставшим инвалидами в результате ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС.

Как сообщает Report, на проведенном в связи с этим мероприятии выступили заместитель министра Хидаят Абдуллаев и председатель Общественного объединения "Союз инвалидов Чернобыля Азербайджана" Миргасан Гасанов.

В своем выступлении Х.Абдуллаев подчеркнул, что несмотря на то, что со дня аварии на Чернобыльской АЭС прошло 35 лет, но ее всегда будут помнить как одно из чудовищных событий в истории человечества: "В ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС приняли участие тысячи граждан Азербайджана. По инициативе общенационального лидера Гейдара Алиева, в 1993 году был принят специальный закон "О статусе и социальной защите граждан, принимавших участие в ликвидации чернобыльской катастрофы и пострадавших от этой катастрофы", заложены основы работ по их социальной защите".

Отметив, что Президент Ильхам Алиев уделяет особое внимание инвалидам ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, заместитель министра подчеркнул, что помимо социальных пособий или пенсий инвалидам, связанным с военной службой на Чернобыльской АЭС, им предоставляется ежемесячная президентская стипендия. Помимо этого, ежегодно гражданам вышесказанной категории выплачивается единовременное пособие на их лечение.

Х.Абдуллаев также сообщил, что министерство предоставило квартиры и автомобили гражданам, ставшим инвалидами в связи с прохождением военной службы на Чернобыльской АЭС. Отметив, что меры в этом направлении продолжаются, он сказал: "Согласно распоряжению главы государства, в 2021-2025 годах семьям шехидов и инвалидам войны будет передано три тысячи квартир и 11 тысяч частных домов. Квартиры в жилых комплексах, построенных для бывших вынужденных переселенцев, предоставляются инвалидам войны и семьям шехидов, а 30 из этих квартир сегодня предоставлены инвалидам ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. Тем самым, согласно плану на нынешний год, семьям шехидов, инвалидам войны и приравниваемым к ним лицам, в том числе инвалидам ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, с начала года передано 330 квартир, а за все время - 9 530 квартир и частных домов".

В свою очередь, председатель ОО "Союз инвалидов Чернобыля Азербайджана" Миргасан Гасанов подчеркнул, что ликвидация последствий аварии на Чернобыльской АЭС послужила спасению человечества в целом. М.Гасанов также рассказал об участии наших соотечественников в проделанной работе и о государственной заботе, оказываемой пострадавшим в Чернобыльской АЭС в нашей стране.

Получившие новые квартиры инвалиды-чернобыльцы выразили Президенту Ильхаму Алиеву благодарность за большую заботу и за обеспечение их жильем.