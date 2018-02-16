В Азербайджане готовится новый проект в поддержку освобожденным из заключения женщин

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Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ "ABAD работает над новым проектом для поддержки освобожденных из заключения женщин".

Как сообщает Report, об этом журналистам сказал директор ABAD Руфат Эльчиев.

Директор отметил, что этот проект для реабилитации, возвращения в жизнь женщин, которые были заключенными: "Если освобожденные из заключения женщины займутся производством предметов декоративного народного ручного творчества, мы может поддержать их реализацию. Потому, что эти люди сталкиваются с определенными трудностями при поиске работы".

Директор отметил, что ABAD функционирует уже больше года и уже есть больше 200 членов ABAD: "Этот показатель растет день ото дня. Мы стараемся увеличить количество торговых центров. Сейчас в Баку имеется три центра, в регионах – 2. В 2018 году планируется открытие новых центров в Шеки, Имишли и отеле Fairmont в Баку. Также, в этом году в Шеки и Нардаране откроются наши центры керамики и прикладного искусства".