В Азербайджане число зарегистрированных безработных значительно сократилось

Баку. 6 марта. REPORT.AZ/ В 2017 году органами Службы занятости было зарегистрировано 118,5 тыс. безработных, 47,9 тысяч из которых были обеспечены подходящей работой.

Как сообщает Report, такая статистика приведена в отчете о деятельности Кабинета министров Азербайджана за прошлый год.

Отмечается, что в отчетный период 1156 человек были направлены на оплачиваемые общественные работы, 3561 человек – привлечены к курсам профподготовки, 13008 человек получили статус безработных. В прошлом году 14835 лицам было назначено пособие по безработице.

Согласно данным отчета, по сравнению с 2016 годом число зарегистрированных безработных существенно сократилось.