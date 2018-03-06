 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Азербайджане число зарегистрированных безработных значительно сократилось

    Баку. 6 марта. REPORT.AZ/ В 2017 году органами Службы занятости было зарегистрировано 118,5 тыс. безработных, 47,9 тысяч из которых были обеспечены подходящей работой.

    Как сообщает Report, такая статистика приведена в отчете о деятельности Кабинета министров Азербайджана за прошлый год.

    Отмечается, что в отчетный период 1156 человек были направлены на оплачиваемые общественные работы, 3561 человек – привлечены к курсам профподготовки, 13008 человек получили статус безработных. В прошлом году 14835 лицам было назначено пособие по безработице.

    Согласно данным отчета, по сравнению с 2016 годом число зарегистрированных безработных существенно сократилось.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi