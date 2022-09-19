В Азербайджане число получивших единовременную выплату инвалидов войны превысило 15 тыс.

Число инвалидов войны, получивших единовременную выплату в рамках новой программы социальной поддержки, реализуемой по поручению президента Ильхама Алиева, превысило 15 тыс.

Число инвалидов войны, получивших единовременную выплату в рамках новой программы социальной поддержки, реализуемой по поручению президента Ильхама Алиева, превысило 15 тыс.

Об этом Report сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана.

Этим лицам в проактивном порядке назначена единовременная выплата, которая зачисляется на банковский счет, им отправляется SMS.

Лица, которым не назначили единовременную выплату в связи с отсутствием в электронной системе или архивах данных о ранении во время военной службы до 2 августа 1997 года, а также наследники скончавшегося лица, имеющего право на единовременную выплату, должны предоставить соответствующие документы, перейдя по ссылке https://sosial.gov.az/post_576347. По мере подачи этих документов осуществляется назначение и перечисление единовременной выплаты.