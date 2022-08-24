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В Азербайджане число получивших единовременную выплату инвалидов войны превысило 13 тысяч

В Азербайджане число получивших единовременную выплату инвалидов войны превысило 13 тысяч Продолжается процесс обеспечения единовременной выплатой лиц, которым была назначена инвалидность до 2 августа 1997 года в результате травм, ранений, полученных во время несения военной службы.
Социальная защита
24 августа 2022 г. 10:51
В Азербайджане число получивших единовременную выплату инвалидов войны превысило 13 тысяч

Продолжается процесс обеспечения единовременной выплатой лиц, которым была назначена инвалидность до 2 августа 1997 года в результате травм, ранений, полученных во время несения военной службы.

Как сообщили Report в Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана, число инвалидов войны, получивших единовременную выплату в рамках новой программы социальной поддержки, реализуемой по поручению президента Ильхама Алиева, уже превысило 13 тысяч.

Этим лицам в проактивном порядке назначена единовременная выплата, которая зачисляется на банковский счет, им отправляется SMS.

Лица, которым не назначили единовременную выплату в связи с отсутствием в электронной системе или архивах данных о ранении во время военной службы до 2 августа 1997 года, а также наследники скончавшегося лица, имеющего право на единовременную выплату, должны предоставить соответствующие документы, перейдя по ссылке https://sosial.gov.az/post_576347. По мере подачи этих документов осуществляется назначение единовременной выплаты в проактивном порядке.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBirdəfəlik ödəmə ilə təmin edilən müharibə əlillərinin sayı 13 mini ötüb

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