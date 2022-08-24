В Азербайджане число получивших единовременную выплату инвалидов войны превысило 13 тысяч

Продолжается процесс обеспечения единовременной выплатой лиц, которым была назначена инвалидность до 2 августа 1997 года в результате травм, ранений, полученных во время несения военной службы.

Продолжается процесс обеспечения единовременной выплатой лиц, которым была назначена инвалидность до 2 августа 1997 года в результате травм, ранений, полученных во время несения военной службы.

Как сообщили Report в Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана, число инвалидов войны, получивших единовременную выплату в рамках новой программы социальной поддержки, реализуемой по поручению президента Ильхама Алиева, уже превысило 13 тысяч.

Этим лицам в проактивном порядке назначена единовременная выплата, которая зачисляется на банковский счет, им отправляется SMS.