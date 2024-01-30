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В Азербайджане будут пересмотрены критерии медосмотра призывников

В Азербайджане будут пересмотрены критерии медосмотра призывников В Азербайджане с 1 июля этого года окончательное медицинское освидетельствование призывников будет проводить Государственное агентство медико-социальной экспертизы и реабилитации.
Социальная защита
30 января 2024 г. 12:23
В Азербайджане будут пересмотрены критерии медосмотра призывников

В Азербайджане с 1 июля этого года окончательное медицинское освидетельствование призывников будет проводить Государственное агентство медико-социальной экспертизы и реабилитации.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Госагентства Анар Байрамов.

По его словам, при этом будет изменена система медосмотра призывников.

"Сейчас для этого проводится серьезная работа, в том числе по переводу части процесса в электронный формат. Кроме того, будут пересмотрены критерии медосмотра призывников и созданию нового центра медицинского обследования" - заявил Байрамов.

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