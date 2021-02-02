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В Азербайджане будет увеличен обхват адресной помощи

В Азербайджане будет увеличен обхват адресной помощи Об этом говорится в распоряжении президента Ильхама Алиева об утверждении документа "Азербайджан 2030: национальные приоритеты социально-экономического развития"
Социальная защита
2 февраля 2021 г. 14:50
В Азербайджане будет увеличен обхват адресной помощи
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Сокращение уровня бедности в Азербайджане и низкий уровень безработицы, а также расширение сферы адресной помощи, направленной на удовлетворение потребностей малоимущих слоев населения, создают дополнительные возможности для социальной защиты граждан.

Как сообщает Report, об этом говорится в распоряжении президента Ильхама Алиева об утверждении документа "Азербайджан 2030: национальные приоритеты социально-экономического развития".

Было отмечено, что для инвалидов, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья в возрасте до 18 лет, необходимая инфраструктура социальной реабилитации должна быть доступна, программы поддержки занятости этих лиц должны быть расширены, социальное обеспечение должно быть усилено. Должна быть обеспечена система социального обслуживания, отвечающая интересам социально уязвимых групп населения и создающая возможности для их равного участия.

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