В Азербайджане будет снижен уровень безработицы среди молодежи

Баку. 27 января. REPORT.AZ/ В целях оценки рациональности "Стратегии развития азербайджанской молодежи на 2015-2025 годы" будут созданы индикаторы оценки и механизмы их измерения. Как сообщает Report, согласно документу Стратегии, эти индикаторы должны отражать взаимосвязь между состоянием молодежи и проводимыми работами. Основу системы составят усовершенствованный формат статистического сборника "Азербайджанская молодежь" и проводимые социологические исследования.

Результатом реализации стратегии должен быть ряд достижений к концу 2025 года. Сюда входит повышение уровня образования среди молодежи и рост числа молодежи, получающей профессиональное образование, повышение уровня обеспечения работой молодых выпускников в соответствии с их образованием, снижение уровня безработицы среди молодежи, обеспечение школьников и студентов высших, средних специальных и начальных профессионально-специализированных учреждений местами в общежитиях, обеспечение работой выпускников из регионов в соответствии с их образованием, создание необходимой инфраструктуры и жилищных условий в целях привлечения молодежи в регионы с нехваткой рабочей силы, формирование конкурентоспособных молодых кадров, отвечающих требованиям рынка труда и т.д.