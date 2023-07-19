В Азербайджане будет проведен женский форум

В Азербайджане будет проведен новый женский форум.

В Азербайджане будет проведен новый женский форум.

Как сообщает Report, об этом заявила председатель Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова на брифинге по итогам деятельности за 6 месяцев 2023 года.

По ее словам, в рамках форума будут организованы мероприятия в соответствии с опытом Азербайджана и международными стандартами: "Будет обсуждаться опыт Турции, а также других стран по борьбе с домашним насилием. Наши представители проводят совместные тренинги с представителями братской страны и других государств. В рамках тренингов на основе реальных ситуаций ведется поиск решений".