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В Азербайджане будет проведен женский форум

В Азербайджане будет проведен женский форум В Азербайджане будет проведен новый женский форум.
Социальная защита
19 июля 2023 г. 11:52
В Азербайджане будет проведен женский форум

В Азербайджане будет проведен новый женский форум.

Как сообщает Report, об этом заявила председатель Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова на брифинге по итогам деятельности за 6 месяцев 2023 года.

По ее словам, в рамках форума будут организованы мероприятия в соответствии с опытом Азербайджана и международными стандартами: "Будет обсуждаться опыт Турции, а также других стран по борьбе с домашним насилием. Наши представители проводят совместные тренинги с представителями братской страны и других государств. В рамках тренингов на основе реальных ситуаций ведется поиск решений".

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Версия на английском языке Azerbaijan to host women’s forum
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda qadınların yeni forumu keçiriləcək

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