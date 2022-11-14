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В Азербайджане будет применен опыт Турции в области усыновления детей

В Азербайджане будет применен опыт Турции в области усыновления детей В Азербайджане будет внедрена система приемной семьи, применяемая в Турции.
Социальная защита
14 ноября 2022 г. 05:16
В Азербайджане будет применен опыт Турции в области усыновления детей

В Азербайджане будет внедрена система приемной семьи, применяемая в Турции.

Об этом Report сообщает со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно информации, в рамках начатой ​​в прошлом году работы по внедрению модели азербайджанские специалисты прошли обучение в Министерстве семьи и социальных служб Турции.

По данным ведомства, на основании запроса азербайджанской стороны продолжается сотрудничество в направлении применения данной модели в нашей стране.

Специалистами были проведены тренинги для работающих в сфере социальной защиты 60 азербайджанских специалистов на такие темы, как принципы применения реализуемой в Турции услуги приемной семьи, процесс взятия детей под опеку, модели приемных семей, выплаты приемным родителям и служба социально-экономической поддержки.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyənin ailə sistemi ilə bağlı təcrübəsi Azərbaycanda da tətbiq olunacaq

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