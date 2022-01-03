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В Азербайджане более 700 детям оказаны социальные услуги

В Азербайджане более 700 детям оказаны социальные услуги В Азербайджане более чем 700 детям оказаны социальные услуги.
Социальная защита
3 января 2022 г. 13:35
В Азербайджане более 700 детям оказаны социальные услуги

В Азербайджане более чем 700 детям оказаны социальные услуги.

Об этом Report сообщили в министерстве труда и социальной защиты населения.

Сообщается, что в центры дневного ухода, созданные по заказу Агентства социальных услуг при министерстве в рамках проектов, реализуемых с сентября 2021 года, привлечены более 700 детей.

Проекты направлены на обеспечение доступа детей и семей из уязвимых групп к социальным услугам.

Дневные центры созданы в 24 городах и районах. В этих центрах оказывались социально-психологические, неврологические, педагогические и другие услуги детям в возрасте от 3 до 12 лет, а также предоставлялись юридические консультации их семьям.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanda 700-dən çox uşağa sosial xidmət göstərilib

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