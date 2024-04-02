В Азербайджане более 60 тысяч работающих пенсионеров

В Азербайджане более 60 тысяч работающих пенсионеров.

В Азербайджане более 60 тысяч работающих пенсионеров.

Как сообщает Report, об этом заявил министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев в эфире программы "Социальный час" (Sosial saat) на телеканале DOST TV.

По его словам, данное число со временем возрастет: "Наши люди склонны к занятости. После 6 лет стажа накопленный работающими пенсионерами капитал пересчитывается и прибавляется к их пенсии. В настоящее время разрабатывается специальная программа, после запуска которой прием заявок будет осуществляться в электронном порядке. Сейчас к нам ежегодно обращаются 10-12 тысяч граждан".