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В Азербайджане более 60 тысяч работающих пенсионеров

В Азербайджане более 60 тысяч работающих пенсионеров В Азербайджане более 60 тысяч работающих пенсионеров.
Социальная защита
2 апреля 2024 г. 13:29
В Азербайджане более 60 тысяч работающих пенсионеров

В Азербайджане более 60 тысяч работающих пенсионеров.

Как сообщает Report, об этом заявил министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев в эфире программы "Социальный час" (Sosial saat) на телеканале DOST TV.

По его словам, данное число со временем возрастет: "Наши люди склонны к занятости. После 6 лет стажа накопленный работающими пенсионерами капитал пересчитывается и прибавляется к их пенсии. В настоящее время разрабатывается специальная программа, после запуска которой прием заявок будет осуществляться в электронном порядке. Сейчас к нам ежегодно обращаются 10-12 тысяч граждан".

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda 60 mindən çox işləyən pensiyaçı var

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