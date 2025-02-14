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В Азербайджане более 3 тыс. человек получают соцуслуги на дому

В Азербайджане более 3 тыс. человек получают соцуслуги на дому
Социальная защита
14 февраля 2025 г. 16:47
В Азербайджане более 3 тыс. человек получают соцуслуги на дому
Report

В Азербайджане более 3 тыс. человек, в том числе 329 пожилых супружеских пар, получают социально-бытовые услуги на дому.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство социальных услуг.

Местные отделения агентства предоставляют эти услуги одиноким пожилым людям и людям с ограниченными возможностями здоровья, у которых нет трудоспособных родственников в их населенных пунктах.

В целом помощь получают 3145 человек, из них 2867 - пожилые граждане, а 278 - лица до 70 лет, имеющие инвалидность. Социальные работники помогают лицам из этой категории в ведении хозяйства, покупке необходимых товаров и решении бытовых вопросов.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAgentlik: Hazırda 329 ahıl ər-arvad evdə sosial-məişət xidməti ilə təmin edilir

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