В Азербайджане более 3 тыс. человек получают соцуслуги на дому

В Азербайджане более 3 тыс. человек, в том числе 329 пожилых супружеских пар, получают социально-бытовые услуги на дому.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство социальных услуг.

Местные отделения агентства предоставляют эти услуги одиноким пожилым людям и людям с ограниченными возможностями здоровья, у которых нет трудоспособных родственников в их населенных пунктах.

В целом помощь получают 3145 человек, из них 2867 - пожилые граждане, а 278 - лица до 70 лет, имеющие инвалидность. Социальные работники помогают лицам из этой категории в ведении хозяйства, покупке необходимых товаров и решении бытовых вопросов.