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В Азербайджане более 2 тыс. человек недоплатили трудовую пенсию

В Азербайджане более 2 тыс. человек недоплатили трудовую пенсию За последние год-два более 2000 человек недоплачивалась трудовая пенсия. После того, как это было выявлено, трудовая пенсия этих лиц была пересчитана.
Социальная защита
11 января 2022 г. 12:40
В Азербайджане более 2 тыс. человек недоплатили трудовую пенсию
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За последние год-два более 2000 человек недоплачивалась трудовая пенсия. После того, как это было выявлено, трудовая пенсия этих лиц была пересчитана.

Как сообщает Report, об этом сообщил директор Центрального филиала по назначению на особых условиях Государственного фонда социальной защиты Азербайджана (ГФСЗ) Шахин Алиев.

По его словам, в среднем суммы пенсий увеличены с 633 до 739 манатов: "Этому контингенту насчитано более 3 млн манатов, которые должны были быть выплачены на минувший период. Эти средства выплачиваются".

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda 2000-dən çox şəxsin əmək pensiyasının əksik ödənildiyi məlum olub

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