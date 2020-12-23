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В Азербайджане безработным в ближайшие дни выплатят по 190 манатов

В Азербайджане безработным в ближайшие дни выплатят по 190 манатов В ближайшие дни 600 тысячам человек повторно будут выплачены пособия
Социальная защита
23 декабря 2020 г. 13:39
В Азербайджане безработным в ближайшие дни выплатят по 190 манатов
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Частью программы реформ господина Президента также стало расширение услуг по трудоустройству, прозрачность и предотвращение коррупции. И сейчас в этом направлении ведется работа.

Как сообщает Report, об этом во время обсуждения государственного и сводного бюджетов на предстоящий год на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству заявил министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев.

По его словам, в текущем году на территориях, где введен карантинный режим, лицам, потерявшим работу, были выплачены пособия в размере 190 манатов:

"В ближайшие дни 600 тысячам человек повторно будут выплачены пособия в размере 190 манатов".

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Версия на азербайджанском языке Yaxın günlərdə 190 manat ödənişləri olacaq

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