В Азербайджане безработным в ближайшие дни выплатят по 190 манатов

В ближайшие дни 600 тысячам человек повторно будут выплачены пособия

Частью программы реформ господина Президента также стало расширение услуг по трудоустройству, прозрачность и предотвращение коррупции. И сейчас в этом направлении ведется работа.

Как сообщает Report, об этом во время обсуждения государственного и сводного бюджетов на предстоящий год на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству заявил министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев.

По его словам, в текущем году на территориях, где введен карантинный режим, лицам, потерявшим работу, были выплачены пособия в размере 190 манатов:

"В ближайшие дни 600 тысячам человек повторно будут выплачены пособия в размере 190 манатов".