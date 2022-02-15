В Азербайджане без бустерной дозы граждане не будут допускаться на свадебные торжества

С сегодняшнего дня в Азербайджане изменилось требование к "Сертификату о вакцинации" для посещения свадеб или других праздничных мероприятий.

С сегодняшнего дня в Азербайджане изменилось требование к "Сертификату о вакцинации" для посещения свадеб или других праздничных мероприятий.

Как сообщает Report, в соответствии с изменениями, внесенными Кабинетом министров в постановление “О мерах по продлению особого карантинного режима и снятию некоторых ограничений”, посещение праздничных мероприятий гражданами старше 18 лет будет ограничено.

Напомним, что с 15 февраля “Сертификат о вакцинации” лиц, у которых со времени второй вакцинации прошло более 6 месяцев, не будет считаться действительным.

Срок действия иммунного сертификата составляет 6 месяцев, по истечении которых требуется привиться бустерной дозой. Сертификат, полученный после бустерной дозы будет бессрочным. Новое требование будет действовать и в отношении всех гостей старше 18 лет, которые принимают участие в праздничных церемониях, организованных с участием до 150 человек.