В Азербайджане 64% пенсионеров получают пенсию по возрасту

В Азербайджане 64% пенсионеров получают пенсию по возрасту, 24% - по инвалидности, а 12% - по потере кормильца.

В Азербайджане 64% пенсионеров получают пенсию по возрасту, 24% - по инвалидности, а 12% - по потере кормильца.

Как сообщает Report, об этом заявил министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по труду и социальной политике.

"Это разделение нас не устраивает. Потому что количество людей с ограниченными возможностями здоровья в стране составляет 5% населения. В предыдущие годы этот показатель составлял 6%. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья среди пенсионеров составляла 37-38%. Мы снизили этот показатель с 38% до 24%. В практике других стран норматив пенсии по инвалидности составляет около 18-20%. Я думаю, что в последующий период мы достигнем необходимых нормативов", - отметил министр.