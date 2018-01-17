В Азербайджане 53,1% новорожденных в прошлом году составили мальчики, 46,9% - девочки - ОФИЦИАЛЬНО

Баку. 17 января. REPORT.AZ/ За январь-ноябрь прошлого года районными (городскими) отделами регистрации министерства юстиции зарегистрировано 132 002 новорожденных детей.

Как сообщили Report в Госкомстате, этот показатель составляет 14,8 на каждые 1000 человек населения.

Из родившихся детей 53,1% - мальчики, 46,9% - девочки. Среди них 2374 близнецов и 54 тройняшки.

Кроме того, в январе-июле этого года в стране зарегистрировано 34 281 смертей, что составляет 6,1 на каждые 1000 человек населения.

За январь-ноябрь прошлого года в стране зарегистрировано 52 318 фактов смертей и показатель смертности составил 5,9 на каждые 1000 человек.

Кроме того, за 11 месяцев 2017 года органами регистрации было зарегистрировано 57 177 браков и 13 345 разводов. Это на каждые 1000 человек населения составляет соответственно 6,4 и 1,5.

В январе-ноябре прошлого года соответствующими структурами министерства внутренних дел и Государственной миграционной службы зарегистрирован 2751 человек, прибывший на постоянное проживание в Азербайджане, и 1704 человека, покинувших Азербайджан. Положительное миграционное сальдо составило 1047 человек.