    В Азербайджане 48 человек восстановлены на работе после незаконного увольнения

    Социальная защита
    • 15 сентября, 2025
    • 11:01
    В Азербайджане 48 человек восстановлены на работе после незаконного увольнения

    Государственная служба трудовой инспекции при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайждана в январе-августе 2025 года добилась выплаты задержанных социальных платежей работникам со стороны работодателей на сумму 349 334 маната.

    Об этом сообщили Report в министерстве.

    "Государственная служба трудовой инспекции установила, что в период с января по август 2025 года работодатели задержали выплату социальных платежей работникам на сумму 349 334 маната. Благодаря принятым мерам эти средства были полностью выплачены", - говорится в информации.

    92% от указанной суммы составили заработные платы, остальная часть - пособия, компенсации и выплаты за причиненный ущерб.

    Кроме того, Госслужба трудовой инспекции в ходе рассмотрения обращений выявила нарушения законодательства при расторжении трудовых договоров 48 работников. После вмешательства Службы эти сотрудники были восстановлены на прежние рабочие места.

