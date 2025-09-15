В Азербайджане 48 человек восстановлены на работе после незаконного увольнения

Государственная служба трудовой инспекции при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайждана в январе-августе 2025 года добилась выплаты задержанных социальных платежей работникам со стороны работодателей на сумму 349 334 маната.

Об этом сообщили Report в министерстве.

"Государственная служба трудовой инспекции установила, что в период с января по август 2025 года работодатели задержали выплату социальных платежей работникам на сумму 349 334 маната. Благодаря принятым мерам эти средства были полностью выплачены", - говорится в информации.

92% от указанной суммы составили заработные платы, остальная часть - пособия, компенсации и выплаты за причиненный ущерб.

Кроме того, Госслужба трудовой инспекции в ходе рассмотрения обращений выявила нарушения законодательства при расторжении трудовых договоров 48 работников. После вмешательства Службы эти сотрудники были восстановлены на прежние рабочие места.