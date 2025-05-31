В Азербайджане 47 детей переданы в опекунские семьи

Министерство труда и социальной защиты населения за прошедший период передало 47 детей в опекунские семьи.

Министерство труда и социальной защиты населения за прошедший период передало 47 детей в опекунские семьи.

Об этом Report сообщили в Министерстве.

Указано, что из детей, переданных в опекунские семьи, 18 - мальчики, 29 - девочки. Из этих 47 детей 25 в настоящее время проживают в городе Баку, 22 - в районах (в Агджабеди - 1, в Астаре - 1, в Билясуваре - 1, в Джалилабаде - 1, в Гяндже - 1, в Гёйчае - 1, в Гёйгёле - 3, в Хачмазе - 2, в Лянкяране - 4, в Шамахы - 1, в Шеки - 1, в Шамкире - 4, в Загатале - 1).

Семьям выплачивается ежемесячное пособие в размере 355 манатов за ребенка в возрасте 0-6 лет, 375 манатов за ребенка в возрасте 7-13 лет, 395 манатов за ребенка в возрасте 14-18 лет, а также 395 манатов за ребенка с инвалидностью в возрасте 0-6 лет, 415 манатов за ребенка в возрасте 7-13 лет, 435 манатов за ребенка в возрасте 14-18 лет.

Отметим, что ежегодно 31 мая в ряде стран отмечается Всемирный день опекунской семьи. Цель этого дня - подчеркнуть важность опекунских семей, которые временно воспитывают детей, лишенных родительской опеки, и поддержать их.