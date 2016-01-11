​В Азербайджане 22 незаконно уволенных в прошлом году человека восстановлены на прежнюю работу

Баку. 11 января. REPORT.AZ/ В результате мер, принятых Государственной службой трудовой инспекции при министерстве труда и социальной защиты населения, была обеспечена оплата работодателями работникам задержанных выплат социального характера в размере 5 485 149 манатов.

Об этом Report сообщили из отдела по связям с общественностью министерства.

43% указанной суммы (2 362 875 манатов) составила задержанная зарплата работников ОАО "Азериншаатсервис".

В результате соответствующих мероприятий Государственной службы трудовой инспекции ОАО "Азериншаатсервис" полностью погасило задолженность работникам.

В 2015 году 91,7% (5 032 263 маната) задержанных выплат социального характера составили зарплаты, а остальную часть - невыплаченные работодателями социальные пособия и компенсации и выплаты за ущерб.

Кроме того, 22 незаконно уволенных в прошлом году человека были восстановлены службой на прежнюю работу.