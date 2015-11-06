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    В Азербайджане 19 сотрудников министерства уволены с работы

    Они хорошо знают требования законодательства, поэтому нормально и спокойно встретили свое увольнение

    Баку. 6 ноября. REPORT.AZ/ За прошедший период текущего года 19 сотрудников министерства труда и социальной защиты населения уволены с работы из-за возраста. 

    Об этом на запрос Report сообщили в отделе по связям с общественностью министерства. 

    В сообщении говорится, что министерство труда и социальной защиты населения строго следует требованиям трудового законодательства: "Согласно трудовому кодексу, в учреждениях, финансируемых из государственного бюджета, предельный возрастной ценз составляет 65 лет. Срок работы сотрудника такого учреждения, достигшего данного возраста, может быть продлен руководителем государственного органа сроком не более 1 года. Однако за исключением определенных случаев  долго продолжаться подобное увеличение срока не может. 

    За прошедший период 2015 года из министерства труда и социальной защиты населения уволены 19 сотрудников по причине достижения предела возрастного ценза работы в учреждениях, финансируемых из государственного бюджета. Все сотрудники, в том числе уволенные, хорошо знают требования законодательства, поэтому нормально и спокойно встретили свое увольнение".

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