В Азербайджане 10,3 тыс. людей с инвалидностью обеспечены средствами реабилитации

За январь-октябрь этого года в общей сложности 10,3 тыс. людей с инвалидностью были обеспечены 82,8 тыс. средствами реабилитации.

За январь-октябрь этого года в общей сложности 10,3 тыс. людей с инвалидностью были обеспечены 82,8 тыс. средствами реабилитации.

Об этом Report сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения.

Из них 4,6 тыс. - инвалидные коляски (в том числе 153 моторизованные коляски), 1,7 тысячи - протезы верхних и нижних конечностей, а также 2 тыс. слуховых аппаратов, 2,3 тыс. костылей, 149 корсетов.

Этим лицам также были предоставлены 2,9 тыс. пар протезной обуви, 5,4 тыс. пар ортопедической обуви и другие средства реабилитации.