О нас

В Азербайджане 10,3 тыс. людей с инвалидностью обеспечены средствами реабилитации

В Азербайджане 10,3 тыс. людей с инвалидностью обеспечены средствами реабилитации За январь-октябрь этого года в общей сложности 10,3 тыс. людей с инвалидностью были обеспечены 82,8 тыс. средствами реабилитации.
Социальная защита
27 ноября 2024 г. 10:22
В Азербайджане 10,3 тыс. людей с инвалидностью обеспечены средствами реабилитации

За январь-октябрь этого года в общей сложности 10,3 тыс. людей с инвалидностью были обеспечены 82,8 тыс. средствами реабилитации.

Об этом Report сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения.

Из них 4,6 тыс. - инвалидные коляски (в том числе 153 моторизованные коляски), 1,7 тысячи - протезы верхних и нижних конечностей, а также 2 тыс. слуховых аппаратов, 2,3 тыс. костылей, 149 корсетов.

Этим лицам также были предоставлены 2,9 тыс. пар протезной обуви, 5,4 тыс. пар ортопедической обуви и другие средства реабилитации.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Bu ilin on ayı ərzində 10,3 min nəfər əlilliyi olan şəxs reabilitasiya vasitələri ilə təmin edilib

Самое важное

Президент: Несмотря на клеветническую кампанию, Азербайджану удалось добиться исторических результатов на переговорах по климату
Президент: Несмотря на клеветническую кампанию, Азербайджану удалось добиться исторических результатов на переговорах по климату
24 ноября 2024 г. 17:16
Президент Азербайджана: Мир стал свидетелем исторического Бакинского прорыва
Президент Азербайджана: Мир стал свидетелем исторического "Бакинского прорыва"
24 ноября 2024 г. 17:12
Ильхам Алиев: Бакинское заседание COP войдет в историю как одна из величайших конференций COP
Ильхам Алиев: Бакинское заседание COP войдет в историю как одна из величайших конференций COP
24 ноября 2024 г. 17:08
Исторический успех COP29: Зеленый свет углеродному рынку
Исторический успех COP29: "Зеленый свет" углеродному рынку
24 ноября 2024 г. 00:05
Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с четвертой годовщиной освобождения Агдама
ВидеоПрезидент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с четвертой годовщиной освобождения Агдама
20 ноября 2024 г. 20:57

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi