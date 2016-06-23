В Азербайджане большую часть госслужащих составляют главные советники

Баку. 23 июня. REPORT.AZ/ Обнародовано число госслужащих в Азербайджане.

Как сообщили на запрос Report в Государственном комитете статистики, по состоянию на 1 января этого года число государственных служащих в стране составило 30,1 тыс. человек, 29,2% из них составили женщины.

26,9% госслужащих имеет стаж 15 лет и выше.

1,1% госслужащих составляют заместители глав местных исполнительных властей, 14,9% - заведующие отделами, 11,2% - заместители завотделов, 8,5% - директора секторов, 26,6% - главные советники, 4,8% - старшие советники, 12,5% - ведущие советники, 20,4% - советники.

Штатный график госслужащих укомплектован на 90,7%.

Средняя месячная зарплата госслужащих в 2015 году составила 611,9%.

Отметим, что сегодня в Азербайджане отмечается профессиональный праздник госслужащих.