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В Азербайджан вернулись десять лечившихся в Турции ветеранов

В Азербайджан вернулись десять лечившихся в Турции ветеранов Фонд "YAŞAT" продолжает оказывать содействие в лечении ветеранов Отечественной войны.
Социальная защита
25 июля 2022 г. 15:39
В Азербайджан вернулись десять лечившихся в Турции ветеранов

Фонд "YAŞAT" продолжает оказывать содействие в лечении ветеранов Отечественной войны.

Об этом Report сообщили в Фонде.

Лечившиеся в Турции ветераны Мамедов Шамси Лятиф оглу, Годжаев Эмиль Азер оглу, Тагиев Нурлан Алиага оглу, Галендерли Джавад Рашад оглу, Османов Замир Шакир оглу, Гадирли Али Азер оглу, Ибрагимов Самурат Нуру оглу, Оруджев Самир Сурхай оглу, Мабудлу Шабан Балоглан оглу и отправленный в Турцию на обследование Дадашев Анибек Ханыбек оглу вернулись в Азербайджан.

Шестеро из них уже более года проходили терапию в Турции.

Тяжелораненые ветераны Самедов Эльнур Галиб оглу и Ахмедов Джейхун Меликшах оглу были отправлены в Турцию для прохождения лечения.

Отмечено, что Фонд YAŞAT будет контролировать лечение участников войны до полного его завершения.

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Версия на азербайджанском языке ФотоTürkiyədə müalicə alan 10 qazi Azərbaycana qayıdıb, daha 2 nəfər müalicəyə göndərilib

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