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В Азербайджан прибыли еще 30 украинских детей в целях реабилитации

В Азербайджан прибыли еще 30 украинских детей в целях реабилитации При организации Агентства социальных услуг при Министерстве труда и социальной защиты населения в Азербайджан прибыли еще 30 украинских детей в целях социально-психологической реабилитации.
Социальная защита
18 июня 2024 г. 13:34
В Азербайджан прибыли еще 30 украинских детей в целях реабилитации

При организации Агентства социальных услуг при Министерстве труда и социальной защиты населения в Азербайджан прибыли еще 30 украинских детей в целях социально-психологической реабилитации.

Об этом Report сообщили в министерстве.

В рамках 10-дневной программы социальной реабилитации в бакинском лагере для детей будут организованы уроки национальных танцев, индивидуальные консультации профессионального психолога, социально-психологические тренинги и различные мастер-классы.

Детей также ждут экскурсии по Баку, Габале и Шеки.

Отметим, что вместе с предыдущими четырьмя группами в общей сложности около 150 украинских детей были привезены в Азербайджан и обеспечены социально-психологическими реабилитационными услугами.

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Версия на английском языке ФотоAnother 30 Ukrainian children arrive in Azerbaijan for rehabilitation services
Версия на азербайджанском языке ФотоUkraynadan daha 30 uşaq reabilitasiya xidmətləri üçün Azərbaycana gətirilib

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