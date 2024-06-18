В Азербайджан прибыли еще 30 украинских детей в целях реабилитации

При организации Агентства социальных услуг при Министерстве труда и социальной защиты населения в Азербайджан прибыли еще 30 украинских детей в целях социально-психологической реабилитации.

При организации Агентства социальных услуг при Министерстве труда и социальной защиты населения в Азербайджан прибыли еще 30 украинских детей в целях социально-психологической реабилитации.

Об этом Report сообщили в министерстве.

В рамках 10-дневной программы социальной реабилитации в бакинском лагере для детей будут организованы уроки национальных танцев, индивидуальные консультации профессионального психолога, социально-психологические тренинги и различные мастер-классы.

Детей также ждут экскурсии по Баку, Габале и Шеки.

Отметим, что вместе с предыдущими четырьмя группами в общей сложности около 150 украинских детей были привезены в Азербайджан и обеспечены социально-психологическими реабилитационными услугами.