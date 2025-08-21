В Азербайджан из Украины прибыла очередная группа детей для прохождения реабилитации

В рамках инициативы Государственного агентства медико-социальной экспертизы и реабилитации, группа из 30 украинских детей отправлена в Азербайджан для прохождения реабилитации.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты населения.

Реабилитация включает 10-дневную программу в Габалинском детском реабилитационном центре Агентства, включающую медицинские, социально-психологические реабилитационные услуги.

Для них будут организованы индивидуальные консультации с психологами, групповые занятия, йога и танцевальная терапия.

Для украинских детей также будут организованы экскурсии по Азербайджану, включая посещение Габалы, Шеки и исторических мест.

Цель - поддержать стабилизацию их эмоционального состояния и обеспечить интеграцию в общество.