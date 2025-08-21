О нас

В Азербайджан из Украины прибыла очередная группа детей для прохождения реабилитации

В Азербайджан из Украины прибыла очередная группа детей для прохождения реабилитации В рамках инициативы Государственного агентства медико-социальной экспертизы и реабилитации, группа из 30 украинских детей отправлена в Азербайджан для прохождения реабилитации.
Социальная защита
21 августа 2025 г. 12:14
В Азербайджан из Украины прибыла очередная группа детей для прохождения реабилитации

В рамках инициативы Государственного агентства медико-социальной экспертизы и реабилитации, группа из 30 украинских детей отправлена в Азербайджан для прохождения реабилитации.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты населения.

Реабилитация включает 10-дневную программу в Габалинском детском реабилитационном центре Агентства, включающую медицинские, социально-психологические реабилитационные услуги.

Для них будут организованы индивидуальные консультации с психологами, групповые занятия, йога и танцевальная терапия.

Для украинских детей также будут организованы экскурсии по Азербайджану, включая посещение Габалы, Шеки и исторических мест.

Цель - поддержать стабилизацию их эмоционального состояния и обеспечить интеграцию в общество.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ФотоDaha 30 ukraynalı uşaq reabilitasiya üçün Azərbaycana gətirilib

Самое читаемое

Силы обороны Украины атаковали российский порт Оля в Астраханской области
Силы обороны Украины атаковали российский порт "Оля" в Астраханской области
15 августа 2025 г. 09:38
Суд в Ереване продлил арест находящегося в СИЗО Карапетяну
Суд в Ереване продлил арест находящегося в СИЗО Карапетяну
15 августа 2025 г. 09:18
ВМС Украины сообщают о вероятной потере ВС России Су-30СМ у острова Змеиный
ВМС Украины сообщают о вероятной потере ВС России Су-30СМ у острова Змеиный
14 августа 2025 г. 20:23
WSJ: ЕС ожидает, что Трамп будет давить на Зеленского в ходе сегодняшней встречи
WSJ: ЕС ожидает, что Трамп будет давить на Зеленского в ходе сегодняшней встречи
18 августа 2025 г. 05:18
Певица Раксана Исмаилова арестована
Певица Раксана Исмаилова арестована
16 августа 2025 г. 18:15
В Ереване бизнесмен найдет мертвым в своем автомобиле
В Ереване бизнесмен найдет мертвым в своем автомобиле
18 августа 2025 г. 20:36
Трамп заявил, что встреча Путина и Зеленского находится на этапе проработки
Трамп заявил, что встреча Путина и Зеленского находится на этапе проработки
20 августа 2025 г. 02:52
Трамп и Столтенберг обсудили Нобелевскую премию и пошлины
Трамп и Столтенберг обсудили Нобелевскую премию и пошлины
14 августа 2025 г. 19:17
В Вашингтоне за ночь арестовали 68 человек
В Вашингтоне за ночь арестовали 68 человек
18 августа 2025 г. 04:59
На аэропортовском шоссе произошла цепная авария, один человек погиб, двое пострадали
ВидеоНа аэропортовском шоссе произошла цепная авария, один человек погиб, двое пострадали
16 августа 2025 г. 14:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi